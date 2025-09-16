Demonstration gegen Einwanderung in London (PA Wire / dpa / Lucy North)

Der Vorsitzende der Liberaldemokraten, Davey, meinte, Musk habe versucht, zur Gewalt anzustiften. Man müsse über Sanktionen gegen ihn nachdenken. Der britische Wirtschaftsminister Kyle von der Labour-Partei nannte Musks Äußerungen unangemessen. Die Kundgebung habe gezeigt, dass es dem Recht auf Meinungsfreiheit in Großbritannien gut gehe.

Der Tesla-Chef hatte per Video zu den mehr als 100.000 Teilnehmern der Kundgebung gesprochen. Er warnte, die Gewalt komme zu ihnen. Entweder man schlage zurück oder man sterbe. Musk rief auch zur Auflösung des britischen Parlaments, zu vorgezogenen Neuwahlen und zu einem Regierungswechsel auf. Die Demonstration war von dem bekannten rechtsextremen und islamfeindlichen Aktivisten Robinson organisiert worden. Bei Ausschreitungen wurden 26 Polizisten teils schwer verletzt. Es gab 25 Festnahmen.

