Zu der Veranstaltung anlässlich des Sieges über Deutschland im Zweiten Weltkrieg vor 78 Jahren waren unter anderem Altkanzler Schröder, AfD-Ko-Chef Chrupalla und der Linken-Bundestagsabgeordnete Ernst gekommen. Vertreter von SPD und FDP reagierten mit Unverständnis.

Die Frau des Altkanzlers, So-yeon Schröder-Kim, hatte dem SPIEGEL Schröders Teilnahme bestätigt. Damit steht er erneut wegen seiner engen Verbindungen nach Russland in der Kritik. Der Linken-Politiker Ernst verteidigte seinen Besuch. Der "Berliner Zeitung" sagte er, er sei trotz der komplizierten Situation wegen des Krieges in der Ukraine gekommen, weil Russland entscheidenden Anteil an der Niederwerfung des Faschismus gehabt habe. Auch AfD-Chef Chrupalla rechtfertigte seine Teilnahme. Der 9. Mai sei bis vor kurzem ein Gedenktag gewesen, an dem deutsche Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien selbstverständlich teilgenommen hätten, sagte der AfD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Diesen Dialog sollte man in Krisenzeiten nicht abreißen lassen.

