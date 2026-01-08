"Gigantisches Eigentor"

US-Präsident Trump spricht am 23.9.2025 vor der UNO-Vollversammlung in der Generaldebatte in New York. (AP / dpa / Yuki Iwamura)

Stiell betonte, die Entscheidung schade Wirtschaft, den Jobs und dem Lebensstandard in den Vereinigten Staaten. Die USA würden dadurch weniger sicher und weniger wohlhabend. EU-Klimakommissar Hoekstra bezeichnete den Schritt als bedauerlich, Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan sprach von einem "weiteren harten Schlag gegen den Multilateralismus".

Die USA ziehen sich insgesamt aus 31 UNO-Organisationen zurück, darunter auch aus dem Weltklimarat. Zudem verlässt Washington 35 weitere Institutionen, die nicht zur UNO gehören. Präsident Trump erließ das Dekret und sagte, eine Mitgliedschaft in den betroffenen Organisationen widerspreche den Interessen der USA.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.