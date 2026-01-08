Trump-Dekret

Wie schon in seiner ersten Amtszeit hat Trump den Rückzug aus internationalen Organisationen beschlossen. (picture-alliance/Fotostand)

Wie das Weiße Haus auf X mitteilte, steigen die USA aus insgesamt 66 internationalen Organisationen aus. Präsident Trump habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Die Organisationen "dienten nicht mehr den amerikanischen Interessen", hieß es. Dazu gehörten etwa der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen und Gremien, die sich mit Themen wie Klima und Arbeit befassen, teilte ein Mitglied der US-Regierung mit.

In einer Erklärung des US-Außenministeriums hieß es, die Trump-Regierung sei zum Schluss gekommen, dass die Institutionen in ihrem Aufgabenbereich überflüssig, schlecht verwaltet und verschwenderisch seien. Die Einrichtungen würden von Akteuren vereinnahmt, deren Interessen jenen der USA zuwiderliefen oder eine "Bedrohung für die Souveränität, die Freiheiten und den allgemeinen Wohlstand der Nation" darstellten.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.