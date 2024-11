Lindners Grundsatzpapier

Die rentenpolitische Sprecherin der SPD, Tanja Machalet (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Stattdessen müsse man bereits gefasste Beschlüsse endlich umsetzen. Als Beispiel nannte sie das Rentenpaket, mit dem derzeit der Bundestag befasst ist. Machalet verwies darauf, dass Lindner das Paket als ausverhandelt und zustimmungsfähig bezeichnet habe. Nun sei es seine Aufgabe, das in seiner Fraktion zu kommunizieren. Wenn die Rentenreform in dieser Form nicht komme, stelle sich die Frage, wie der Koalitionsvertrag noch funktionieren solle.

Mit dem Rentenpaket II soll im Kern das Rentenniveau stabil gehalten werden. Die Koalition will die erwarteten höheren Beiträge abfedern und einen Kapitalstock am Aktienmarkt bilden. Aus Kreisen der FDP gab es Kritik, weil eine zu hohe Belastung junger Menschen befürchtet wird. Lindner hatte das Vorhaben in seinem Papier aber nicht infrage gestellt.

Der Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch bezeichnete das Papier im Gespräch mit dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio als Nebelkerze und als einseitig. Bereits jetzt weise der Haushalt eine Lücke im zweistelligen Milliardenbereich auf, diese würde bei der Umsetzung von Lindners Plänen auf 30 Milliarden Euro wachsen. Zu einem möglichen Austritt der FDP aus der Koalition erklärte Audretsch, die Menschen und Unternehmen hierzulande verdienten es, dass man eine seriöse Politik mache und den Haushalt zu Ende verhandele. Der Finanzminister müsse entscheiden, ob er Teil dieses Prozesses sein wolle.

Mehr zum Thema:

Diese Nachricht wurde am 02.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.