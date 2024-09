Asylpolitik

Kritik von SPD und Grünen an CDU-Forderung nach Zurückweisungen an deutschen Grenzen

In der Debatte um eine Begrenzung illegaler Einwanderung haben SPD und Grüne die strikte Forderung der Union kritisiert, Migranten an der deutschen Grenze abzuweisen. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Mihalic, sagte, es sei praktisch unmöglich, an der Grenze zu bestimmen, welcher EU-Mitgliedsstaat nach dem sogenannten Dublin-Verfahren für die Menschen zuständig sei.