Die Gewerkschaft der Drehbuchautoren Writers Guild of America erklärte, uns zum Schweigen zu bringen, mache die ganze Welt ärmer. Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA sprach von einer Form von Unterdrückung und Vergeltung, die die Freiheiten aller gefährde. Die Musikergewerkschaft nannte die Entscheidung "staatliche Zensur".

ABC hatte die Sendung auf Betreiben der von der Trump-Regierung kontrollierten Medienaufsichtsbehörde vorerst abgesetzt. Ein Sprecher verwies zur Begründung auf Kimmels Äußerungen über den ermordeten rechten Agitator Charlie Kirk. Kimmel, als Kritiker von Präsident Trump bekannt, hatte suggeriert, der Attentäter könnte Teil der Bewegung von Trumps Anhängern sein.

Der Chef der Medienaufsichtsbehörde FCC, Carr, hatte ABC-Partnersendern mit dem Entzug ihrer Lizenz gedroht, sollten sie Kimmels Sendung ausstrahlen.

