Kita-Krise

Kritik von Wirtschaftsweiser an mangelnder Kinderbetreuung stößt auf Zustimmung

Die Kritik der Wirtschaftsweisen Schnitzer an unzureichender Kinderbetreuung in Deutschland stößt in mehreren politischen Parteien auf Zustimmung. Schnitzer hatte den Funke-Medien gesagt, man könne sich auf die Kitas nicht verlassen. Das schränke die zur Verfügung stehende Arbeitszeit junger Eltern ein.