Iran-Krieg

Wie der kroatische Regierungschef Plenkovic in Zagreb bekanntgab, gilt von heute an eine Preisobergrenze von 1,50 Euro pro Liter Benzin und 1,55 Euro pro Liter Diesel. Der ungarische Ministerpräsident Orban kündigte einen ab Mitternacht geltenden Preisdeckel in ähnlicher Höhe an.
Gründe für die Preisanstiege sind die faktische Sperrung der Straße von Hormus und die iranischen Angriffe auf Raffinerien unter anderem in Katar, Saudi-Arabien und Bahrain.
Die Gruppe der G7-Staaten hatte gestern beschlossen, vorerst nicht auf die nationalen strategischen Ölreserven zurückzugreifen.
