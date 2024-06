Kroatien plant die Wiedereinführung der Wehrpflicht ab 2025. (picture alliance/PIXSELL/Hrvoje Jelavic)

Der bezahlte Dienst an der Waffe soll zwei bis drei Monate dauern, wie Regierungsvertreter bekanntgaben. Kroatien hatte die allgemeine Wehrpflicht 2008 abgeschafft und durch einen Freiwilligendienst ersetzt. Der geplante erneute Wehrdienst soll mit 900 Euro im Monat vergütet werden. Eine Verweigerung soll nach Medienberichten weiterhin möglich sein. In diesem Fall müssten die Rekruten dann einen längeren Zivildienst leisten.

Der stellvertretende Ministerpräsident Medve rief auch andere europäische Länder auf, angesichts der erhöhten Bedrohungslage über ähnliche Modelle nachzudenken.Weitere Länder in Europa, in denen Wehrpflicht besteht, sind unter anderen Österreich, Griechenland und Dänemark. Für Deutschland plant Verteidigungsminister Pistorius eine Reform des Wehrdienstes. Demnach sollen alle Männer und Frauen mit 18 Jahren einen Fragebogen bekommen, in dem es um ihre Haltung zur Bundeswehr geht. Männer müssen diesen verpflichtend ausfüllen und auch zur Musterung erscheinen, wenn sie ausgewählt werden.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.