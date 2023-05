Vor der Krönung von Charles und Camilla stehen Schaulustige an der Prozessionsroute im Zentrum von London. (Piroschka van de Wouw/Pool Photo via AP)

Es ist die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 Jahren. Schon am frühen Morgen warteten in London viele Menschen entlang der Route, die die Kutsche mit dem Königspaar vom Buckingham Palast zur Westminster Abtei nehmen wird. Die Prozession soll um 11.20 Uhr unserer Zeit starten. Gekommen waren auch Gegner der Monarchie, angeführt von einer Gruppe, die sich "Republic" nennt. Deren Anführer Smith sowie weitere Demonstranten wurden von der Polizei festgenommen.

Charles ist bereits seit dem Tod seiner Mutter Elizabeth II. König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie von 14 weiteren souveränen Staaten. Die Krönung ist lediglich ein Symbol der Amtsübernahme. Unter den mehr als 2.300 Gästen sind rund 100 Staatschefs. Deutschland wird von Bundespräsident Steinmeier vertreten.

Kolonialismus-Forscher Zimmerer wirft Charles zögerliche Aufarbeitung des Sklavenhandels vor

Der Kolonialismus-Forscher Jürgen Zimmerer warf Charles vor, bei der Aufarbeitung des britischen Sklavenhandels eine Chance vertan zu haben. Charles hätte dies vor seiner Krönung thematisieren sollen, sagte Zimmerer im Deutschlandfunk . Die Aufmerksamkeit dieses Tages mit hunderten Millionen Zuschauern werde er nicht wieder bekommen. Die Institution Monarchie sei zutiefst mit einem strukturell rassistischen Unrechtssystem und Kolonialismus verbunden, meinte der Wissenschaftler. Er kritisierte, die Öffnung der Archive für zwei Forscherinnen sei eine PR-Nummer, um "Druck aus dem Kessel zu nehmen".

Zimmerer äußerte zudem Verwunderung darüber, wie in Deutschland die Krönung, Zitat, "bewundert" werde. In Großbritannien und dem früheren Empire sei die Kritik an Charles und an seiner Mutter wegen des Schweigens über den Kolonialismus sehr präsent. In Deutschland falle das Thema jedoch hinten runter; es bleibe nur die Disneyland-Version der Monarchie. Die Ernsthaftigkeit der Debatte, wofür der König und die Monarchie stünden, fehle komplett.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.