Der staatliche Energieversorger sprach von einer vollständigen Unterbrechung. In der Hauptstadt Havanna und im Rest der kommunistisch geführten Karibikinsel gingen schlagartig die Lichter aus.
Im kubanischen Stromnetz kommt es wegen der veralteten Technik immer wieder zu Pannen. Eine im Januar von den USA verhängte Ölblockade hat zudem zu einer Unterbrechung der Treibstofflieferungen für Kraftwerke geführt.
Die USA machen auch mit Sanktionen Druck auf Kuba. Das Land steckt in seiner schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.