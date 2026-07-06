Karibikstaat

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Der Netzbetreiber des Landes teilte über die Plattform X mit, das nationale Stromnetz sei zusammengebrochen. Der Grund ist noch nicht klar, die Untersuchungen laufen. In den vergangenen Monaten war in Kuba wiederholt und manchmal tagelang der Strom ausgefallen. Hintergründe sind das schlechte Stromnetz sowie das Öl-Embargo durch die USA, durch das das Land von der Versorgung abgeschnitten ist. US-Präsident Trump hatte allen Staaten, die Kuba Öl verkaufen oder zur Verfügung stellen, mit Zöllen gedroht.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.