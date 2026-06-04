US-Sanktionen

Eine kubanische Fahne an einem Fahnenmast hinter einem großen Schriftzug "Cuba" auf einem Felsen (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)

Die Zentralbank des Karibikstaates teilte mit, dass die ausländische Bank, die bisher die Zahlungen abgewickelt habe, ihre Geschäftstätigkeit eingeschränkt habe. Hintergrund ist, dass die US-Regierung ihre Sanktionen für den Handel mit Kuba massiv ⁠ausgeweitet hat. Daraufhin hatten sich in den vergangenen Wochen Hotelketten, Fluggesellschaften, Reedereien und andere ausländische Unternehmen aus Kuba zurückgezogen. Die US-Regierung strebt einen ‌Machtwechsel in dem sozialistischen Land an. Dazu blockiert sie seit Jahresbeginn auch fast alle Öllieferungen an Kuba. Das führt zu massiven Stromausfällen. Außerdem sind Lebensmittel und Medikamente knapp.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.