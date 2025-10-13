José Daniel Ferrer (Archivfoto von 2015) (Alejandro Ernesto / dpa / Alejandro Ernesto)

Nach Angaben seiner Familie traf er am Abend in Miami im Bundesstaat Florida ein. Das kubanische Außenministerium teilte in Havanna mit, die Ausreise sei nach einem formellen Antrag der US-Regierung und mit ausdrücklicher Zustimmung Ferrers erfolgt. Er sei von Familienmitgliedern begleitet worden.

Der 55-Jährige hatte Anfang des Monats erklärt, er sei während der Haft geschlagen, gefoltert und bedroht worden. Er habe entschieden, ins Exil zu gehen, weil ihm damit gedroht worden sei, dass auch seine Frau inhaftiert und sein Sohn in eine Einrichtung für jugendliche Straftäter geschickt würde.

Ferrer ist der Anführer der Patriotischen Union Kubas und einer der bekanntesten Oppositionellen des sozialistischen Karibikstaats. Er setzt sich für einen friedlichen Übergang zur Demokratie ein.

