Der für US-Angelegenheiten zuständige Beamte des kubanischen Außenministeriums, del Toro, sprach von einem "respektvollen und professionellen Austausch ohne Drohungen". Zuvor hatten US-Medien unter Berufung auf die Trump-Regierung von einem Treffen am 10. April in Havanna berichtet. Auch ein Enkel des 94-jährigen kubanischen Revolutionsführers Raúl Castro habe daran teilgenommen.
US-Präsident Trump hatte zuletzt mehrfach mit einem schärferem Vorgehen gegen Kuba gedroht und von einer "Übernahme" gesprochen.
Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.