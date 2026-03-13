Kubas Staatschef Diaz-Canel (Archivbild) (IMAGO / ZUMA Wire / Manuel Cortina)

Präsident Diaz-Canel sagte im Staatsfernsehen, es gehe darum, durch Dialog Lösungen für die bilateralen Differenzen zwischen beiden Nationen zu finden.

Der Austausch findet inmitten einer schweren Wirtschaftskrise in Kuba statt. Es gibt immer wieder stundenlange Stromausfälle und eine Treibstoffknappheit, die durch eine von US-Präsident Trump verhängte Ölblockade verschärft wird.

Durch die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Maduro durch die USA im Januar hat Kuba seinen wichtigsten ausländischen Unterstützer verloren. In den vergangenen Wochen hatte Trump mehrfach erklärt, Kuba stehe kurz vor dem Zusammenbruch oder strebe eine Einigung mit den USA an.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.