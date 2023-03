Koalitionsstreit

Wolfgang Kubicki, FDP (dpa/Frank Molter)

Kubicki hatte auf der Internet-Plattform "Massengeschmack-TV" unter anderem gesagt, Putin und Habeck hätten die ähnliche Überzeugung, dass der Staat und der Führer besser wüssten, was gut für die Menschen sei. Der FDP-Vize bezeichnete seine Aussage als Entgleisung und "völligen Quatsch". Habeck sei ein aufrechter Demokrat.

Vor allem in Fragen der Energie- und der Verkehrspolitik hat es zuletzt Streit zwischen FDP und Grünen gegeben. Am Sonntag will sich der Koalitionsausschuss treffen, um den Konflikt zu beenden.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.