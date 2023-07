Bundestagsvizepräsident

Wolfgang Kubicki, FDP (dpa/Frank Molter)

Der AfD sei es ermöglicht worden, einen eigenen Debattenraum zu schaffen, in der sie keine kritischen Nachfragen zu befürchten habe und sich als Retter der Nation inszenieren könne, kritisierte Kubicki. Eigentlich sei es Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, solche Paralell-Öffentlichkeiten zu verhindern, meinte der FDP-Politiker. ARD und ZDF zögen sich auf das formale Verdammen der AfD zurück. Das sei zwar moralisch bequem, gehe aber ebenfalls an ihrem Auftrag vorbei.

Unter anderem mit Blick auf den ZDF-Moderator Jan Böhmermann führte Kubicki aus, die "einseitige politische Agitation einzelner herausgehobener Personen" treibe den Extremisten die Menschen in Scharen zu. Niemand lasse sich gern freiwillig beschimpfen. Hintergrund sind Böhmermanns Reaktionen auf die jüngsten Äußerungen von CDU-Chef Merz zur AfD. In einem Tweet hatte der Satiriker in diesem Zusammenhang das Wort "Nazis" gebraucht.

