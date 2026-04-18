Kandidat für den Parteivorsitz
Kubicki: FDP soll bei Wahlen wieder mehr als zehn Prozent der Stimmen holen

FDP-Vizechef Kubicki will im Fall seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden die Freien Demokraten wieder über die Marke von zehn Prozent führen.

    Wolfgang Kubicki spricht auf einer Veranstaltung der FDP. Er trägt einen grauen Anzug und eine rosa Krawatte.
    Strebt den FDP-Bundesvorsitz an: Wolfgang Kubicki. (dpa / Axel Heimken)
    In der "Welt am Sonntag" verwies er darauf, dass die Liberalen bei den Bundestagswahlen 2017 und 2021 10,7 beziehungsweise 11,4 Prozent der Stimmen geholt hätten. Dies sei für ihn der Anspruch. Zunächst wolle er aber die FDP nach einem Jahr bitterböser Bedeutungslosigkeit wieder in die Nähe von fünf Prozent bringen. Aktuell werde die FDP von den Menschen nicht mehr wahrgenommen. Dies wolle er ändern.
    Kubicki kandidiert auf dem Bundespartaitag der FDP Ende Mai für den Vorsitz. Weiterer Kandidat ist der nordrhein-westfälische Landeschef Höne.
    Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.