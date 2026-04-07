Die FDP in Schleswig-Holstein hat Wolfgang Kubicki zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gewählt. (dpa / Axel Heimken)

Wie Kubicki der "Bild"-Zeitung sagte, soll nach seiner Vorstellung etwa die frühere Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg eine Rolle spielen. Auch Katja Suding, die 2021 aus der aktiven Bundespolitik ausgeschieden war, wolle er zurückgewinnen. Zudem hoffe er, dass Maria Westphal aus Köln sowie die Tochter des früheren CSU-Vorsitzenden Seehofer, Susanne Seehofer, das Bild der Freien Demokraten in den nächsten Jahren prägen werden. Dann werde sich auch das Gerede von den alten weißen Männern erledigen, so Kubicki.

Kubicki hatte angekündigt, beim Bundesparteitag im Mai für den FDP-Vorsitz zu kandidieren. Ebenfalls antreten will der nordrhein-westfälische Partei- und Fraktionschef Höne.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.