EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius.

Kubulius regte in einer Rede in Schweden die Schaffung einer europäischen Streitmacht mit 100.000 Soldaten an. Diese sei nötig, um den Kontinent im Falle eines Rückzugs der USA zu schützen, sagte er. Die EU dürfe sich nicht vor den drängendsten Fragen zu ihrer Verteidigungsbereitschaft drücken, betonte der litauische EU-Kommissar.

Die US-Regierung erwägt den Abzug von Truppen aus Europa, um sich stärker auf den asiatischen Raum und vor allem auf China zu konzentrieren. Zweifel an der Haltung von US-Präsident Trump zur Nato und den europäischen Verbündeten löste zuletzt auch der von ihm erneut formulierte US-Anspruch auf Grönland aus.

Vorschläge zur Schaffung einer gemeinsamen europäischen Armee kursieren schon seit Jahren, werden von den jeweiligen Regierungen aber skeptisch beurteilt, da sie nicht gewillt sind, die Kontrolle über ihre Streitkräfte abzugeben.

