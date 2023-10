Internationale Raumstation

Auf der Internationalen Raumstation ISS ist ein Leck aufgetreten, hier ein Archivbild aus dem Jahr 2018. (picture alliance / dpa)

Aus einem externen Reservekühler für das neue russische Wissenschaftslabor sei Kühlmittel ausgetreten, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Die Besatzung und die Station seien nicht in Gefahr, erklärte auch die US-Raumfahrtbehörde Nasa. In den vergangenen Monaten hatte es Schäden an einer Sojus-Besatzungskapsel und an einem Versorgungsschiff gegeben. Eine russische Untersuchung kam zu dem Schluss, dass diese Lecks wahrscheinlich durch den Einschlag von Meteoroiten entstanden seien.

