Bundesinstitut für Risikobewertung

Alle bisher geprüften Kühlstoffe können demnach unter anderem Leber und Nieren nachhaltig schädigen. Von der Verwendung sei abzuraten, da bereits bei mittlerem Konsum von fünf Milliliter pro Tag von einem langfristigen Gesundheitsrisiko auszugehen sei, hieß es. Unklar sei derzeit noch, wie das Risiko für Lungenschäden einzuschätzen sei.

Kühlstoffe - auch Cooling Agents genannt - werden den Liquids von E-Zigaretten beigemischt, um ein kühlendes und erfrischendes Mund- und Rachengefühl zu erzeugen. Dabei werden dem Bundesinstitut zufolge diverse chemische Substanzen genutzt.

Das Bundesernährungsministerium hatte kürzlich eine Verordnungsänderung auf den Weg gebracht, wonach 13 Aroma- und Kühlstoffe, darunter Menthol, künftig nicht mehr verwendet werden dürfen.

