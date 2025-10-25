Vier Jahre nach Stilllegung

Die Kühltürme des Atomkraftwerk in Grundremmingen. Bildmaterial von der Sprengung liegt noch nicht vor. (dpa / Dwi Anoraganingrum)

Die jeweils 160 Meter hohen Bauten stürzten unter den Augen mehrerer tausend Schaulustiger am Mittag zusammen. Der Sprengstoff war zuvor in mehr als 1.000 Löchern im Beton platziert worden.

Ende 2021 ging das Atomkraftwerk Gundremmingen mit der Abschaltung des dritten Reaktorblocks endgültig vom Netz. Der Betreiberkonzern RWE will an dem Standort eine Batteriespeicheranlage bauen. Dem Unternehmen zufolge soll es eine Kapazität von rund 700 Megawatt-Stunden haben - so viel wie bisher kein anderer Batteriespeicher in Deutschland.

