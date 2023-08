Polnische Grenzschützer patrouillieren im Bereich der Grenze zwischen Polen und Belarus (Archivfoto). (Michal Dyjuk/AP/dpa)

Davon würden 4.000 an Einsätzen zur Unterstützung der Grenzpolizei beteiligt, weitere 6.000 Soldaten kämen als Reserve hinzu, sagte der polnische Verteidigungsminister Blaszczak dem staatlichen Rundfunk. Ihre Aufgabe sei es, den Aggressor abzuschrecken, so dass er es nicht wage, Polen anzugreifen. Bereits gestern hatte Warschau angekündigt, die Zahl der Soldaten an der Grenze um 2.000 aufzustocken.

Das EU- und NATO-Mitglied Polen hat eine über 400 Kilometer lange Grenze zu Belarus. Das Land ist ähnlich wie Litauen besorgt wegen der Aktivitäten russischer Wagner-Söldner in Belarus und einer steigenden Zahl von Migranten, die über das Nachbarland unerlaubt in die EU einreisen wollen.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.