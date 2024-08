Bangladesch's Übergangsregierungschef Yunus trifft in Dhaka ein. (AFP / MUNIR UZ ZAMAN)

Auf dem Flughafen der Hauptstadt Dhaka wurde der Friedensnobelpreisträger von Militärchef Waker-Uz-Zaman empfangen. Der 84-Jährige reiste aus seinem Exil in Paris an. Er soll im Lauf des Tages vereidigt werden und am Abend sein Kabinett vorstellen. Einen Termin für Neuwahlen gibt es noch nicht.

Die bisherige Regierungschefin Sheikh Hasina war Anfang der Woche zurückgetreten und überstürzt aus dem Land geflohen. Zuvor hatte es wochenlange Proteste gegeben, bei denen mehrere hundert Menschen ums Leben kamen.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.