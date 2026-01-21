Der künftige Präsident Chiles, José Antonio Kast (picture alliance / Sipa USA / Sopa Images / Cristobal Basaure Araya)

Kast stellte den Juristen Barros als seinen Kandidaten für das Amt des Verteidigungsministers und den Anwalt Rabat für das Justiz- und Menschenrechtsministerium vor. Beide hatten den langjährigen chilenischen Diktator in der Vergangenheit vor Gericht vertreten.

Sein Kabinett nannte Kast bei der Vorstellung in Santiago ein großartiges Team. Es sei das Ergebnis einer gemeinsamen Berufung, nämlich Chile immer an erste Stelle zu setzen.

Kast hatte im Dezember die Stichwahl um die chilenische Präsidentschaft gewonnen. Der deutschstämmige Sohn eines Wehrmachtssoldaten wird am 11. März vereidigt.

