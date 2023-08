Offener Brief

Künstler solidarisieren sich mit politischen Gefangenen in Belarus

Prominente Künstler fordern in einem offenen Brief Aufklärung über den Verbleib von politischen Gefangenen in Belarus. Die 13 Unterzeichnenden, darunter Schriftstellerinnen und Musiker, werfen dem belarussischen Machthaber Lukaschenko unter anderem Verschleppung und Folter von Gefangenen vor.

14.08.2023