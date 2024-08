Demokraten

Sheila E. und John Legend beim Parteitag. (AP / Paul Sancya)

Stevie Wonder gab in Chicago seinen Hit "Higher Ground" zum Besten und rief Wählerinnen und Wähler in einer kurzen Rede dazu auf, ihre Stimme am 5. November für "Freude statt Wut" abzugeben, also für Harris statt ihren republikanischen Konkurrenten Donald Trump. Der Sänger und Oscar-Preisträger, John Legend, trat gemeinsam mit der Sängerin und Schlagzeugerin Sheila E. auf.

Die preisgekrönte Lyrikerin und Aktivistin Amanda Gorman trug auf der Bühne ein Gedicht vor, in dem sie einen hoffnungsvollen Ton anschlug. Gorman hatte bereits 2021 bei der Amtseinführung von Präsident Joe Biden ein Gedicht mit dem Titel "The Hill We Climb" (Den Hügel, den wir erklimmen) vorgetragen und damit weltweit Bekanntheit erlangt.

Oprah Winfrey: "Gegen Mobber zur Wehr setzen"

Oprah Winfrey mahnte mit Blick auf Trump und dessen Runnig-Mate Vance, ab und zu müsse sich Amerika gegen Mobber zur Wehr setzen, um Freiheit und Demokratie zu verteidigen. Bei der Präsidentenwahl im November stünden auch Anstand und Respekt auf dem Wahlzettel. "Lasst uns gesunden Menschenverstand statt Unsinn wählen", mahnte sie. "Lasst uns Wahrheit wählen. Lasst uns Ehre wählen - und lasst uns Freude wählen." Für all das stehe Harris. Winfrey ist durch ihre Talkshow, die über Jahrzehnte erfolgreich im US-Fernsehen lief, weltberühmt. Sie zählt zu den einflussreichsten Frauen in den USA.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.