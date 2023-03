Die Künstlerin Mary Bauermeister steht neben einem ihrer Kristall-Objekte (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Dies bestätigte ihr Sohn Simon Stockhausen der Deutschen Presse-Agentur. Bauermeister stand als eine der wenigen Frauen für den experimentellen künstlerischen Aufbruch in den 1950er und 1960er Jahren. Ihr Atelier galt als Geburtsstätte der Fluxus-Bewegung. Später zog Bauermeister nach New York, wo sie künstlerische Erfolge feierte. In Deutschland stand sie dagegen lange im Schatten ihres Mannes, dem Komponisten Karlheinz Stockhausen. Erst ab den 2000er-Jahren erhielt sie auch hier eine größere Anerkennung.

