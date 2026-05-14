Valie Export (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Sie starb wenige Tage vor ihrem 86. Geburtstag in Wien. Valie Export war für ihre Medien-, Film- und Performance-Kunst und für feministische Aktionen international bekannt.

Österreichs Bundespräsident Van der Bellen erklärte, mit ihr verliere Österreich eine unbeugsame Vordenkerin und eine Ikone der Freiheit. Sie habe unbequeme Fragen über Körper, Geschlecht und Macht gestellt, als eine der wenigen Frauen in einer männlich dominierten Avantgarde.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.