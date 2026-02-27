Finanzierungsrunde

Das KI-Unternehmen OpenAI hat den populären Chatbot ChatGPT entwickelt. (NurPhoto / imago / Jakub Porzycki)

Bei den Großinvestoren handelt es sich um den US-Versandriesen Amazon mit 50 Milliarden sowie den japanischen Softbank-Konzern und den amerikanischen Chiphersteller Nvidia mit jeweils 30 Milliarden Dollar. Laut dem KI-Unternehmen OpenAI, das zu einem späteren Zeitpunkt einen Börsengang anstrebt, fließt das Geld in mehreren Tranchen. Teil ⁠der Vereinbarung ist demnach auch eine ⁠vertiefte technologische Partnerschaft mit Amazon. Weiter hieß es, davon unberührt bleiben solle die bereits enge Bindung an den Großinvestor Microsoft.

ChatGPT verzeichnet nach eigenen Angaben aktuell mehr als 900 Millionen Nutzer ‌pro Woche und über 50 Millionen zahlende Abonnenten. Im Geschäftskundenbereich setzten neun Millionen Anwender den Chatbot ein.

