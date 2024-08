Studie

Künstliche Intelligenz gefährdet zunehmend freiberufliche Tätigkeiten

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz gefährdet laut einer Studie zunehmend die Jobs von Freiberuflern. So ging etwa in den ersten acht Monaten nach Veröffentlichung der Sprach-KI ChatGPT die Nachfrage nach digitalen freiberuflichen Tätigkeiten durchschnittlich um rund ein Fünftel zurück, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin mitteilte.