Uni Pittsburgh

Das dokumentieren Forscher einer Uni in Pittsburgh in der renommierten Fachzeitschrift Nature . Die Wissenschaftler richteten demnach ein Chemielabor ein, das ganz ohne Menschen funktioniert. Es kann Experimente planen und durchführen. Die KI recherchierte die Arbeitsschritte im Internet und setzte dann verschiedene Reaktionen in Gang, um das Medikament zu produzieren. Dafür wurden mehrere KI-Module miteinander verbunden. Die Forscher schreiben, dass das System am Anfang Fehler gemacht habe. Allerdings "lernte" es daraus, schaute in der Anleitung eines Geräts nach und verbesserte sich.