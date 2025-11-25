Nikolai Statkevich ist erneut inhaftiert worden. (imago images / ITAR-TASS / Natalia Fedosenko via www.imago-images.de)

Das teilte seine Ehefrau mit. Das Innenministerium habe sie darüber informiert, dass der 69-Jährige eine im Dezember 2021 gegen ihn verhängte Strafe absitze. Er war zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Statkewitsch war 2010 bei der Präsidentschaftswahl gegen den langjährigen Machthaber Lukaschenko angetreten.

Im September wurde Statkewitsch nach Vermittlungsbemühungen der US-Regierung zusammen mit dutzenden anderen politischen Gefangenen freigelassen. Im Gegensatz zu den übrigen Dissidenten weigerte er sich jedoch, seine Heimat zu verlassen. Kurze Zeit später galt er als vermisst.

