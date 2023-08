Den Angaben zufolge wurde 41 Menschen in einem Schlauchboot entdeckt, das vor der Insel Lesbos trieb. Zuvor hatte die Küstenwache zwei Boote mit Migranten in der Ägäis gestoppt. Sie wurden in Aufnahmezentren gebracht. Es habe eine Festnahme wegen des Verdachts des Menschenschmuggels gegeben, hieß es weiter.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.