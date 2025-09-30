Para-Leichtathletik

Nico Kappel nach seinem WM-Titelgewinn im Kugelstoßen. (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Marcus Hartmann)

Nach Verletzungsproblemen in diesem Jahr blieb Kappel zwar mit 13,34 Metern unter seiner WM-Siegesweite 2024 in Kobe (14,23) und deutlich unter seinem Weltrekord (15,07). In Neu-Delhi hatte der Kugelstoßer aber fast einen Meter Vorsprung vor der Konkurrenz.

Zudem sicherte sich Andreas Walser im Weitsprung der Klasse T12 Bronze. Am Montag hatte Leon Schäfer ebenfalls im Weitsprung mit Silber die erste deutsche Medaille bei dieser WM gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.