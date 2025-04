Jörg Kukies (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Der geschäftsführende Finanzminister Kukies sagte im ZDF, das würde ganz erhebliche Auswirkungen haben. Da dürfe man nicht naiv sein. Nach Berechnungen des ifo-Instituts würden laut Kukies die deutschen Exporte in die USA um rund 15 Prozent sinken.

Der Minister sieht in dem durch die US-Zölle ausgelösten Handelskonflikt keine Gewinner. Alles, was man an Reaktionen bei US-Unternehmen sehe, zeige, das auch die Rezessionsgefahr in den USA steige. Spielräume für versprochene Steuersenkungen würden so sinken.

