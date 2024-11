Bundesfinanzminister Kukies (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Der SPD-Politiker sagte in München, es sehe so aus, dass man aus heutiger Sicht gut durchs Jahr kommen werde, auch wenn kein Nachtragshaushalt beschlossen würde. Möglich werde das, weil durch die Bau-Verzögerung der Intel-Fabrik in Magdeburg vier Milliarden Euro eingeplanter Fördermittel nicht abflössen. Kukies betonte, man sei voll handlungsfähig. Zugleich äußerte er die Hoffnung, dass vor der Neuwahl noch weitere Vorhaben durch den Bundestag gebracht werden.

