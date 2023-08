Außenministertreffen in Toledo

Wichtig seien neben Artilleriemunition weitere Luftverteidigungssysteme, sagte Kuleba zum Auftakt des informellen Treffens der EU-Außenminister im spanischen Toledo. Der litauische Ressortchef Landsbergis betonte, die Ukraine müsse bis zu einem Sieg gegen Russland unterstützt werden. Dafür seien Raketen mit einer längeren Reichweite unerlässlich.

Die Bundesregierung hatte zuvor die Lieferung von zehn weiteren Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine bekannt gegeben. Bis Mitte nächsten Jahres sollen laut Bundesverteidigungsministerium zusammen mit europäischen Partnern mehr als 100 dieser Kampfpanzer geliefert werden . Bundesaußenministerin Baerbock signalisierte am Rande des Treffens in Toledo grundsätzliche Zustimmung für ein neues EU-Hilfspaket für Kiew im Umfang von 20 Milliarden Euro. Dies hatte der EU-Außenbeauftragte Borrell ins Gespräch gebracht.