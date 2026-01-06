Stromausfall in Berlin

Nach dem Stromausfall im Südwesten Berlins haben mehrere Bibliotheken besondere Angebote für Betroffene (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Im Humboldt Forum gilt als Nachweis des Wohnortes zum Beispiel der Personalausweis. Auch offizielle und ehrenamtliche Helfende können von Mittwoch bis Sonntag gratis in die Sammlungen und Ausstellungen. In den Werkräumen gibt es Möglichkeiten zum Aufwärmen, Handyaufladen sowie eine Lese- und Spielecke.

Ähnliche Angebote machen mehrere öffentliche Bibliotheken im betroffenen Gebiet. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz lädt kostenlos in ihre Häuser auf der Berliner Museumsinsel und am Kulturforum. Auch im Musikinstrumentenmuseum haben Betroffene sowie Schulklassen aus dem Gebiet freien Eintritt.

