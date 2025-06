Der Bund plant in diesem Jahr 2,25 Milliarden Euro für Kultur und Medien ein. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Das Kabinett plant dafür 2,25 Milliarden Euro ein - rund 50 Millionen mehr als 2024. Das zusätzliche Geld fließt laut Kulturstaatsminister Weimer in den Bereich der Kulturbauten. Bewilligungsreife Bauvorhaben könnten beginnen, wenn der Haushalt in Kraft trete, so Weimar. Er betonte auch, die Bundesregierung wolle den kulturellen Reichtum und die Medienvielfalt pflegen und erhalten.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.