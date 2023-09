Nationalsozialismus

Kulturminister aus fünf Bundesländern wollen Erinnerungskultur stärken

Die Kulturministerinnen und -minister aus fünf Bundesländern in Nord- und Ostdeutschland wollen gemeinsam die Erinnerungskultur an den Nationalsozialismus in Deutschland stärken. Dies sei angesichts des zunehmenden Rechtspopulismus und Geschichtsrevisionismus in Deutschland und Europa notwendig.

08.09.2023