Soziale Medien

Christian Höppner, Präsident des Deutschen Kulturrates. (Christoph Soeder/dpa/picture alliance)

Daraus folgten eine verengte Wahrnehmung in der Debatte gesellschaftspolitischer Themen bis hin zu einer Radikalisierung, schreibt Präsident Höppner in der Zeitung des Kulturrats "Politik & Kultur". Die TikTokisierung in der Informationsbeschaffung über das Weltgeschehen lasse im Zeitalter der Fake News die Einordnung zwischen wahr und unwahr immer schwieriger werden. Zugleich verwies Höppner darauf, dass man im Internet vielerorts auf Hetze und Hass treffe.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.