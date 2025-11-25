Die Deutsche Welle soll künftig mit weniger Geld auskommen. (Imago/Dominik Bund)

Höppner ist Mitglied im Rundfunkrat der Deutschen Welle. Der Kulturrat erklärte weiter, gesetzlicher Auftrag der Deutschen Welle sei es, Deutschland als europäische Kulturnation und demokratischen Rechtsstaat in der ganzen Welt bekannt zu machen. Der Rundfunkrat des Senders habe gerade erst darauf hingewiesen, dass mehr Geld in den nächsten Jahren nötig sei, um diesem Auftrag gerecht werden zu können.

Der Etat des Senders soll im nächsten Jahr bei insgesamt 415,5 Millionen Euro liegen, rund zehn Millionen Euro weniger als im laufenden Jahr. Der Bundestag will in dieser Woche den Haushalt für 2026 abschließend beraten und beschließen. Der Auslandssender wird aus Steuermitteln des Bundes finanziert.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.