Der iranische Regisseur Jafar Panahi unterstützt die Protestbewegung in seiner Heimat (imago images / ZUMA Press / Simone Comi)

Panahi schrieb auf Instagram, was derzeit in seiner Heimat passiere, sei nicht nur die Unterdrückung eines Protests, sondern eine Kriegserklärung der Regierung an das Volk. Googoosh, die wie Panahi im Exil lebt, sprach ebenfalls auf Instagram von einem "einheitlichen Ruf nach einem Ende der Islamischen Republik". Die Menschen ließen sich auch durch gezielte Schüsse nicht zum Schweigen bringen.

Weitere Schauspielerinnen und Rapper positionieren sich zunehmend deutlich, wie der Journalist und Filmkritiker Amin Farzanefar im Deutschlandfunk sagte . Der Mann der Stunde sei der Rapper Toomaadsch Salehi. Er habe sich schon während der "Frau, Leben, Freiheit"-Bewegung sehr kritisch geäußert und sei dafür sogar zum Tode verurteilt, dann aber wieder freigelassen worden. Der Musiker kritisiert laut Farzanefar auch die iranische Opposition und warnt davor, sich gegenseitig zu zerfleischen.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.