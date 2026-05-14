Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und die Sängerin Sarah Engels (Jens Büttner / dpa)

Weimer sagte der "Rheinischen Post", nach ihrem sensationellen Auftritt beim Halbfinale sei er sicher, dass sie Europa mit ihrer Stimme und ihrem Auftritt sehr positiv überraschen könne. Er fügte hinzu: "Die Bundesregierung drückt ihr am Samstagabend ganz fest die Daumen."

Weimer: "Großartige Botschafterin unseres Landes beim ESC"

Engels habe mit ihrem Titel "Fire" einen "tollen Song", sagte Weimer. Sie stehe für "Lebensfreude und Frauen-Power aus Deutschland". Außerdem sei sie "eine großartige Botschafterin unseres Landes beim ESC" in der österreichischen Hauptstadt.

Deutschland ist für das Finale am Samstag in Wien als einer der vier großen Geldgeber des weltweit beachteten Musikwettbewerbs gesetzt. Am Dienstag hatte das erste Halbfinale stattgefunden.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.