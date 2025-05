Filmbranche

Kulturstaatsminister Weimer fordert mehr private Investitionen in deutsche Studios

Der neue Kulturstaatsminister Weimer will die deutsche Filmbranche ankurbeln. Es gebe im Moment große wirtschaftliche Probleme, die Filmbranche in Deutschland verliere Weltmarktanteile und die Arbeitsbedingungen verschlechterten sich, sagte Weimer der "Welt am Sonntag".