Weiter heißt es, Weimer werde an der Eröffnung der Buchmesse am Mittwochabend teilnehmen, ebenso an einer Diskussionsveranstaltung am Donnerstagabend. Vor Beginn des Festaktes ist vor dem Gewandhaus eine Protest-Aktion geplant, die sich unter dem Motto "Gegen Zensur und Autoritarismus" gegen Weimer richtet. Der Minister war zuletzt mehrfach in die Kritik geraten. So ließ Weimer etwa drei linke Buchläden wegen "verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse" von der Nominierungsliste für den Deutschen Buchhandlungspreis streichen und sagte die auf der Messe geplante Verleihung dann komplett ab.
Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.